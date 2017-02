Apple Campus 2 : un projet aussi minutieux qu'un iPhone

Le campus d'Apple, un vaisseau spatial ?

Retard sur le chantier du campus d'Apple

Modifié le 10/02/2017 à 18h40

Le bâtiment, d'un aspect résolument futuriste, ressemble à un vaisseau spatial. Dès les tous premiers instants de sa découverte, le spectateur a vue sur l'immense baie vitrée incurvée. A l'intérieur, pas d'classique, mais des espaces bien structurés et conçus avec un véritable souci de la perfection.Un employé raconte à Reuters que le cahier des charges prévoit par exemple des surfaces complètement plates, même lorsqu'il s'agit des seuils de portes : selon les vœux de Steve Jobs, rien ne doit distraire un ingénieur lorsqu'il marche tout en concevant un produit technologique. Même l'aspect visuel d'un tuyau de canalisation, pourtant caché, n'est pas laissé au hasard, rapporte un autre collaborateur. Un troisième raconte enfin comment la signalétique propre à Apple, que la firme voulait à tout prix imposer, entrait en contradiction avec les normes anti-incendie : il a fallu pas moins de 15 rendez-vous avec les pompiers, et on ne sait toujours pas si un consensus a été trouvé.Ce projet de campus a été dévoilé en 2011 par Steve Jobs lui-même, quelques mois seulement avant son décès. Son coût reste inconnu, mais dans un entretien à la télévision américaine en 2015, Tim Cook, le PDG actuel d'Apple, n'a pas démenti lorsque le journaliste a évoqué le chiffre de 5 milliards de dollars. Selon un ancien employé, un peu plus d'un milliard a été consacré à la décoration intérieure de ce bâtiment.Le gigantesque campus devrait abriter l'ensemble des 12 000 employés d'Apple travaillant sur le site de Cupertino. Sa livraison était prévue pour 2015, cela n'a finalement pas eu lieu. Le printemps 2017 semble aujourd'hui être une échéance réaliste.