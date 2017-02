The Man in the High Castle saison 2 : la date de sortie dévoilée

The Man in the High Castle saison 2 disponible le 10 février 2017

Amazon continue de développer son offre vidéo

De quoi en dévoiler plus sur le mystérieux personnage qui se fait appeler le « Maître du Haut Château ».L'action de la nouvelle saison dereprendra, comme toujours, là où s'était arrêtée la saison 1. La quête du Maître du Haut Château continue tandis que la situation est toujours la même : les Etats-Unis sont toujours sous le régime nazi puisque, dans cet univers, l'Allemagne nazie a remporté la Seconde Guerre mondiale avec le Japon. Les deux membres de l'Axe se sont partagés le territoire nord-américain en créant une frontière au niveau des Rocheuses.La résistance continue donc son combat qu'il sera possible de suivre dès le 10 février 2017 sur . Le premier épisode sera toutefois disponible le 3 février 2017, toujours sur Amazon Prime Video, pour les fans les plus impatients.Avec la saison 2 de, Amazon continue sa guerre ouverte contre les autres services de vidéo en streaming, Netflix en premier lieu. La série, basée sur le roman de Philip K. Dick publié en 1962, a été primée aux Emmy Awards pour sa saison 1.Amazon Prime Video devrait, en 2017, lancer de nouvelles séries afin d'étoffer son catalogue de séries originales et exclusives. Amazon Prime Video est disponible en France depuis décembre 2016 et est compris dans l'offre Amazon Prime du géant américain du e-commerce (découvrir l'offre Amazon Prime Video ).