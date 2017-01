Les « faits alternatifs » et le « ministère de la Vérité » de George Orwell

« 1984 » au centre de toutes les peurs ?

Modifié le 27/01/2017 à 19h14

La question de la surveillance n'est pas, cette fois, au centre d'une hausse des ventes de ce livre aux Etats-Unis. Ce sont les « faits alternatifs » évoqués par Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, qui ont permis un regain d'intérêt pour le bouquin.Le géant du e-commerce Amazon et l'éditeur Penguin qui détient les droits de distribution de «», ont été pris de court : depuis l'élection de Donald Trump, les Américains ont acheté plus de 40 000 copies du livre de George Orwell publié en 1949. Résultat : le livre est en rupture de stock et Penguin a dû commander 70 000 nouvelles copies pour répondre à la demande.» raconte l'histoire d'un pays, Océania, avec un parti unique qui contrôle la langue, via un langue nouvelle appelée «» et, surtout, les « faits ». Un «», le, est chargé de dire ce qu'il s'est passé et ce qu'il ne s'est pas passé et la notion de « fait alternatif » permet d'éviter de traiter des faits réels. Un fait ne devient alors qu'une opinion comme une autre et, bien évidemment, les faits officiels sont toujours en faveur du parti unique.Ce n'est pas la première fois que le public a un regain d'intérêt envers la dystopie de George Orwell. Lors du scandale du programme PRISM, dévoilé par Edward Snowden, les éditeurs de «» avaient également vu les ventes exploser. Dans ce cas-là, c'était la notion de surveillance, matérialisée par «» dans le livre, qui était au centre de toutes les inquiétudes.L'élection de Donald Trump continue donc d'inquiéter. Peut-être que, bientôt, les ventes de «» de Ray Bradbury, le DVD du film de François Truffaut tiré du livre, «» d'Aldous Huxley, ou encore «» d'Orwell connaîtront le même succès...