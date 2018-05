Apps Linux sur Chrome OS : comment l'activer sur son Chromebook ?

Une disponibilité à venir pour les applications Linux

Modifié le 05/05/2018 à 15h39

Google a fait un pas de plus vers la prise en charge des applications Linux en plus des applications Android. Il faut dire que le fait que le système d'exploitation Chrome OS soit basé sur Linux aide un peu.Une fois que cette fonctionnalité sera disponible dans les Chrome OS, une nouvelle section apparaitra dans les Paramètres, appeléeEn cliquant dessus, la section s'affiche. Il est alors possible de cliquer sur. Le système d'exploitation précisera d'ailleurs que la fonctionnalité est encore en bêta.Chrome OS vous demande alors d'installer le Terminal. Le Terminal pèse 200 Mo, le temps de téléchargement dépendra en grande partie de la connexion utilisée.Il ne reste plus qu'à utiliser le Terminal pour installer l'application Linux désirée. Bienvenue sur le Linux de Chrome OS !