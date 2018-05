Bon plan : le pack Xbox One S exclusif à 299€ au lieu de 559,95€

Un pack rempli à ras bord : console, Xbox Live Gold et jeux inclus

En ce moment et jusqu'au 9 mai prochain se tiennent les jours Xbox, l'occasion pour Microsoft de proposer une offre on ne peut plus intéressante sur la dernière itération de sa console de salon. Le constructeur propose en effet la Xbox One S Sea of Thieve, une seconde manette, 12 mois de Xbox Live Gold et deux jeux au choix (parmi une sélection) pour 299 euros au lieu de 559 euros.Une offre très intéressante qui vous permettra de profiter pendant 12 mois des services Xbox Live Gold afin de jouer en ligne, et de récupérer chaque mois une sélection de jeux. Sachez enfin que la sélection de jeux proposés avec ce pack comprend FIFA 18, Forza Motorsport 7, Star Wars Battlefront 2, Sea of Thieves et Call of Duty WWII.Dernier modèle en date de Xbox One, la Xbox One S a été pensée comme un système de divertissement complet, capable aussi bien de lire vos jeux et vos blu-rays, que les services de streaming en ligne comme Netflix, le tout, en 4K HDR. Un machine puissante donc, qui vous permettra en plus de profiter de votre ludothèque Xbox 360 grâce à la rétrocompatibilité.Inclus dans ce pack, vous trouverez aussi le jeu Sea of Thieves . Dernière création des studios Rare (Banjo et Kazooie, c'était eux), ce jeu multijoueur vous propulsera dans le monde de la piraterie. Avec quelques amis (d'où la possibilité d'obtenir un second exemplaire du jeu dans le pack), vous pourrez prendre votre navire et écumer les mers à la recherche de trésors, et affronter mille périls, dont des équipages constitués d'autres joueurs aussi avides que vous.