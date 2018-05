Pokémon sur Switch : une réédition des versions Rouge, Bleu et Jaune ?

Pokémon Bleu et Rouge pourraient arriver sur Switch

Domains for Pokemon Lets Go Pikachu & Pokemon Lets Go Eevee registered by the same company Nintendo used to register the official Pokémon Sun & Moon website domainhttps://t.co/cPRHQpMQIhhttps://t.co/O7LCKrqE2Q pic.twitter.com/soxnw0vqEX — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) 16 mai 2018

Emily Roger et le forum Resetera comme sources

Annoncé l'année dernière, le prochain épisode de Pokémon pourrait inviter les joueurs à revisiter la région de Kanto. C'est en tout cas la dernière rumeur qui sévit sur le net : des versions adaptées deseraient sur le point d'être annoncée.Selon les rumeurs les plus insistantes, cette « revisite » de Kanto pourrait avoir lieu plus de 100 ans après les versions d'origine, la région étant alors sous les eaux. On peut aussi imaginer qu'il s'agirait d'un vrai, nous proposant de rejouer Sacha dans sa découverte du monde Pokémon. Pour autant, cette solution semble moins probable, puisque Nintendo a déjà proposé des rééditions avec Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille.D'autres récentes rumeurs prêtent à ces versions les noms de «» et «», à cause d'un logo qui est apparu sur le net - mais qui reste à confirmer. Ces rumeurs semblent tabler sur une réédition, plus ou moins fidèle, de Pokémon Jaune. Des noms de domaines correspondant à ces titres ont d'ailleurs été réservés par la même entreprise qui avait réservé les noms de domaines de Pokémon Lune et Etoile.Difficile cependant de délier le vrai du faux, d'autant que Nintendo se fait particulièrement silencieux à ce sujet. Si on peut espérer une annonce lors de l'E3, il faut pour l'instant se fier aux rumeurs qui agitent internet et prêtent à l'éditeur nippon une certaine nostalgie des premiers épisodes de la saga Pokémon.Ces rumeurs viennent d'ailleurs d'un forum, Resetera , et plus particulièrement d'une administratrice, Emily Roger. Elle précise d'ailleurs dans un message qu'elle. Pour autant, elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais spécifié si. Et si elle ne souhaite pas donner plus de détails, celle sur qui se basent ces rumeurs assure que «».Nul doute que Nintendo ne manquera pas le coche de l'E3, dans quelques semaines, pour dévoiler le futur de la saga Pokémon sur Switch !