Flashback arrive le 7 juin sur Nintendo Switch, en édition collector !

Flashback fête ses 25 ans sur Nintendo Switch

Modifié le 05/04/2018 à 16h22

Histoire de célébrer comme il se doit les 25 ans desur Super Nintendo, Microïds va proposer l'emblématiquele 7 juin prochain. Le jeu (souvent confondu avec, sorti 1 an plus tôt) sera proposé en édition collector. Celle-ci comprendra le jeu en version physique, une boîte en métal au format cartouche Super Nintendo (US visiblement...), une carte en métal numérotée, la bande-son remasterisée du jeu en numérique et le manuel d'utilisation inspiré de celui de 1993 !La version Nintendo Switch de c jeu vidéo permettra de retrouver l'expérience originale de 1993, mais on pourra également s'essayer au tout nouveau mode Moderne. Ce dernier proposera des filtres graphiques post-FX, des sons et musiques entièrement remastérisés, une nouvelle fonction «» qui permettra aux joueurs de revenir en arrière pour surmonter les passages les plus corsés, sans oublier des tutoriels pour plus de confort de jeu.Rappelons que Flashback propulse le joueur en 2142, dans la peau du scientifique Conrad B. Hart. Ce dernier se réveille amnésique sur Titan, un satellite colonisé de la planète Saturne. Ses ennemis et kidnappeurs sont à ses trousses et il devra trouver son chemin pour rentrer sur Terre, se défendre face aux dangers et démanteler un gigantesque complot extraterrestre qui menace la planète... Microïds précise que les précommandes de cette version collector sont d'ores et déjà ouvertes. Pour l'instant, nous n'avons trouvé le jeu que sur la version allemande d'Amazon....