Steam Hardware Survey : AMD en hausse, Oculus Rift maître de la VR

Petit retour d'AMD dans le Steam Hardware Survey

Oculus Rift en force auprès des clients Steam

Modifié le 05/03/2018 à 10h40

Le fait majeur reste la montée de l'Oculus Rift sur le trône des casques de réalité virtuelle les plus utilisés.L' enquête mensuelle de Steam sur le matériel et les logiciels utilisés par ses usagers est riche d'enseignements. Pour autant, cette étude n'est pas parfaite, ni exhaustive, puisqu'elle repose sur une étude qui ne se fait qu'après que le joueur ait donné son consentement aux coups de sonde dans son hardware. Les résultats ne sont donc pas forcément représentatifs de la communauté Steam dans son ensemble, mais ils confirment certaines tendances.Les chiffres de l'enquête menée en février 2018, révèlent tout d'abord une bonne nouvelle pour AMD. Le fabricant de puces fait mieux que résister à la domination des mastodontes Intel et Nvidia : il parvient même à leur grappiller des parts de marché. Ainsi, sur le segment des cartes graphiques, la part d'AMD bondit en un mois sur Steam de 8,2% à 8,9%. Cela reste encore loin des 85,3% de Nvidia, archi-dominateur avec sa gamme GeForce GTX, notamment la 1060.Sur le segment des processeurs, Intel écrase tout avec presque 91% du marché. Mais AMD passe de 8,1 à 9,1%, grâce à ses CPU Ryzen. Un petit retour, quand on se souvient qu'en septembre 2016, près du quart des clients de Steam déclaraient un processeur AMD. Côté OS, peu de changements : Windows 7 64 bits demeure le système le plus populaire, bien qu'en recul de 3 points.En revanche, petite révolution sur le segment des casques de réalité virtuelle : pour la première fois en 18 mois, l'Oculus Rift double le HTC Vive. Vendu au tarif très agressif de 449 euros, le Rift est désormais utilisé par 47,31% des joueurs de Steam, contre 45,38% pour le HTC Vive, vendu, lui, 699 euros. Mais cela reste une petite niche du gaming : moins de 0,3% des clients de Steam jouent en VR.