Test Crash Bandicoot N'Sane Trilogy PS4 : comme au bon vieux temps ?

N'Sane Trilogy : trois jeux en un !

Un vrai manque de souplesse général sur ce Crash Bandicoot

Le verdict tourbillonnant de Clubic

Modifié le 30/06/2017 à 08h55

Née sur PSOne, la saga Crash Bandicoot fête ses 20 ans, l'occasion rêvée pour Activision de rééditer les aventures de ce bon vieux Crash sur nos PS4. Mais plutôt que de proposer un simple remaster HD du premier épisode, c'est un véritable remake en bonne et due forme que nous propose l'éditeur. Mieux encore, il ne s'agit pas de retrouver uniquement le premier opus, mais bien l'intégralité de la trilogie, soit Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back et enfin Crash Bandicoot : Warped. Trois épisodes complets, qui ont tous bénéficié d'une refonte graphique intégrale et qui se retrouvent tous trois réunis dans ce nouveauPour ce (triple) remake pas de Naughty Dog aux commandes, mais l'équipe de Vicarious Visions, qui a donc eu la lourde tâche de reprogrammer entièrement les trois épisodes de cette saga mythique. L'interface générale est on ne peut plus simple, avec la possibilité d'opter pour l'épisode de son choix dès le lancement du jeu. On reste toutefois assez perplexe face à la voix off (en français) censée égayer l'interface, pas franchement réussie, ni forcément utile ... Evidemment, on ne saurait que trop vous conseiller de (re)jouer cette trilogie dans l'ordre, ne serait-ce que pour profiter pleinement de l'intrigue qui lie on ne peut mieux les trois épisodes.De même, le fait de jouer dans l'ordre chronologique permet également d'apprécier l'évolution de la saga en terme de level design, d'animations et de mécaniques de gameplay. Certes, cet opus PS4 permet de redécouvrir chaque opus sous un tout nouveau jour graphique, mais il est évident que le premier épisode accuse un petit coup de vieux par rapport aux deux suivants, ne serait-ce qu'au niveau des environnements proposés, ou même au niveau de la palette de mouvements assez limitée de ce bon vieux Crash. Esthétiquement, l'ensemble profite bien sûr de la puissance de la PS4 pour afficher des graphismes plutôt réussis, sans toutefois être époustouflants. Certes, on profite de superbes effets de lumière, d'un Crash aux animations très détaillées/amusantes et de quelques environnements très agréables à l'oeil, mais on ne peut que faire la moue face à certaines phases qui ont assez mal vieilli, notamment celles en jet-ski avec Coco. Les phases de poursuite sont en revanche toujours aussi stressantes, et nombreux sont ceux qui se remémoreront d'excellentes heures passées sur leur PSOne à l'époque.Graphiquement, l'ensemble est donc assez agréable, sans infliger une quelconque baffe technique. Le level design est toujours aussi maitrisé, mais il faudra certainement quelques minutes (et quelques morts) pour s'habituer au gameplay un brin rigide selon nous, qui manque parfois d'un peu de précision, notamment dans Crash Bandicoot premier du nom. Ainsi, il arrive assez souvent de réaliser un saut trop court, ou encore de ne pas parvenir à caler parfaitement son saut pour atterrir sur cette petite planche de bois derrière laquelle trône le précieux checkpoint. Un gameplay globalement accessible donc, mais qui se montre parfois très (trop ?) exigeant, si bien que certains niveaux feront baisser votre réserve de vies à vitesse grand V. Si le fait de mourir sur un piège judicieusement posé peut faire sourire, perdre une vie à cause d'un énième saut mal calculé ou simplement à cause d'une hitbox parfois assez aléatoire fera sans doute hurler de rage les moins patients. On espère qu'une mise à jour viendra régler cette petite latence qui gâche parfois un peu le plaisir de jeu, tout comme les nombreux écrans de chargement, heureusement jamais bien longs.Crash Bandicoot oblige, le but du jeu est évidemment de terminer le niveau en un seul morceau. Les amateurs de défis auront aussi de quoi faire ici, puisqu'il s'agira également de terminer le niveau en brisant toutes les caisses pour accéder à un bonus, sans oublier un mode Chrono, qui permettra de mettre la main sur des artefacts. De nombreux autres bonus sont également disponibles selon les niveaux, et seuls les plus vaillants pourront prétendre aux 100% de complétion. Si parfois, le jeu laisse entrevoir des mécaniques de jeu un peu trop « old school » pour 2017, force est d'admettre que le plaisir est bien là, bien aidé toutefois par le côté nostalgique qui émane de certains niveaux, de certaines musiques... Hormis la refonte graphique, pas de gros changement à noter ici, si ce n'est la présence de Coco qui est jouable dans les deux premiers opus.Sur le terrain, hormis une certaine rigidité dans le gameplay et des sauts qui manquent cruellement de précision, difficile de ne pas s'amuser avec ce Crash Bandicoot N'Sane Trilogy. La PS4 est incontestablement capable de produire un affichage nettement supérieur à ce qui est proposé ici, mais l'ensemble reste malgré tout très réussi, même si, comme dit plus haut, Crash Bandicoot premier du nom accuse le poids des années par rapport à ses deux successeurs qui ont nettement mieux vieilli. On regrettera cependant une interface assez lourdingue, qui plus est plombée de chargement, et l'ensemble aurait clairement gagné à proposer une ergonomie digne de ce nom. Pour le reste, il est évident que tous ceux qui ont connu la saga à l'époque seront ravis de ce retour, les jeux du genre étant aujourd'hui une denrée rare. En ce qui concerne les néophytes, certains pourront peut-être succomber au charme toujours intact de Crash, mais d'autres seront rapidement rebutés par le gameplay un peu imprécis, et surtout un level design qui impose parfois des mécaniques de jeu dont on n'a plus forcément l'habitude aujourd'hui.Le principal reproche de ceconcerne finalement un vrai manque de souplesse général, que ce soit au niveau du gameplay comme de l'interface générale du jeu. On espère toutefois qu'une mise à jour parviendra à améliorer l'ergonomie, mais surtout à gommer les petits défauts de gameplay, qui peuvent, selon les niveaux, venir ternir quelque peu l'expérience de jeu. Pour le reste, le jeu se veut un remake intégral des trois premiers opus, avec un affichage totalement revu à la sauce PS4. Certes, l'ensemble aurait pu être encore plus beau, plus coloré, plus vivant, mais on ne peut que saluer le travail de Vicarious Visions, même si on sent que le jeu aurait mérité d'être peaufiné encore un peu, notamment niveau gameplay et interface. Soyons clairs, il s'agit là d'une très bonne triplette de jeux de plateformes bien sûr, même si, on l'avoue, on s'attendait à encore mieux.