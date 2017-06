Test de WipEout Omega Collection PS4, un jeu de course futuriste !

Trois jeux en un pour ce WipEout PS4 !

Un contenu solide et une réalisation au top

Le verdict anti-gravitationnel de Clubic

Modifié le 08/06/2017 à 12h25

Dans les années 1990, la saga. Même si le jeu a été décliné sur d'autres supports (Sega Saturn et même Nintendo 64...),fait partie de ces licences qui portent en elles l'essence même de la marque PlayStation, à l'instar d'un, d'unou d'un. Après divers opus sur PSOne, puis un épisode Fusion sur PS2, la saga a été déclinée sur PS3 avec HD et Fury, sans oublier les opus nomades sur PSP et PS Vita. Aujourd'hui, c'est (enfin !) au tour de la PlayStation 4 d'accueillir "son"Tout d'abord, il convient de signaler que cen'est pas un « nouvel » opus à proprement parler. Il s'agit en effet d', avec les opus HD et Fury de la PS3, ainsi que l'excellent épisode 2048 de la PS Vita. Des épisodes évidemment relookés à la sauce 4K HDR (sur PS4 Pro), avec quelques petits bonus en prime.Unsur PS4 aux menus très sobres (comme toujours dans la saga) qui demande au joueur de. On peut ainsi (re)vivre toute l'intensité des opus PS3, avec une très agréable refonte graphique, sans oublier une impression de vitesse toujours aussi décoiffante. Une belle opportunité également de (re)découvrir, lequel a évidemment bénéficié d'un travail d'adaptation important, ce dernier ayant été développé, à la base, pour convenir au petit écran de la PS Vita et non à une Smart TV gigantesque.Concrètement,. Force est d'admettre qu'il suffit de quelques minutes pour retrouver non seulement cesi caractéristique, mais aussi un univers visuel d'une grande richesse. Certes, les décors défilent bien souvent à mille à l'heure, mais on parvient tout de même à discerner et apprécier les différents effets météorologique grâce à des textures ultra-fines qui donnent un effet plus vrai que nature au ciel par exemple. Le tout s'avère être sans le moindre accroc niveau animation, avec un 60 fps constant. Déjà très réussi sur PS4 classique,pour grimper d'un cran graphiquement, avec un affichage dynamique 4K et la compatibilité HDR. L'occasion de profiter d'un affichage encore plus fin, et d'une colorimétrie assez bluffante par moments.Dans les faits, il s'agit encore et toujours de, chaque jeu offrant une progression assez similaire globalement, mais avec quelques subtilités propres à chacun. On retrouve ainsi le, mais aussi, sans oublierou encore. Le joueur solitaire aura donc largement de quoi se faire plaisir, mais il est également possible de lancer une partie à deux en local (assez rare en 2017), sans oublier bien sûr une large section, pour affronter huit autres pilotes chevronnés.Le gameplay est toujours aussi précis (pointu, affûté), et. Cardans un premier temps, il faudra impérativement apprendre à maîtriser les virages à 90°, le boost, les tonneaux, les armes... À ce sujet, les missiles, mines et autres mitrailleuses pourront être utilisées directement sur les ennemis (devant et/ou derrière), mais on peut également choisir de sacrifier son arme pour récupérer un peu d'énergie. Comme toujours dans, ces courses futuristes s'accompagnent d'une BO aux accents éléctro on ne peut plus prononcés, avec quelques anciens morceaux, mais également quelques titres inédits.Malgré un énième recyclage, ceparvient sans mal à. Une compilation assez classique sur le fond, mais qui. L'occasion idéale de retrouver pas moins de trois jeuxcomplets sur un seul et même disque. Certains pesteront (à raison) face à, mais force est d'admettre que le charme opère en une fraction de seconde. À cela s'ajoute une bande-son toujours aussi accrocheuse et une technique assez époustouflante globalement... mais vivement un « vrai » nouveauquand même !