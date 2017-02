Microsoft Project Scorpio : toutes les rumeurs

Projet Scorpio : console de nouvelle génération ou simple « upgrade » ?

L'une des questions qui se posent sur la Project Scorpio de Microsoft est sa nature : alors que la Xbox One est sortie en même temps que la PlayStation 4, Sony ne semble pas avoir prévu de console de nouvelle génération pour 2017. Fin 2016 le groupe japonais a lancé la PS4 Pro, plus puissante que la PS4 normale... et c'est tout.La Project Scorpio est, de son côté, un mystère : Microsoft l'a déjà présentée comme étant une console de nouvelle génération ce qui donnerait un avantage considérable au groupe de Redmond face à son concurrent nippon. Mais les informations que l'on a ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer cette thèse.Si les rumeurs disent vrai, la Project Scorpio se présenterait comme la console la plus puissante du marché. Capable, bien évidemment, d'afficher les jeux en 4K en natif (pour peu que la télévision soit compatible), et avec une puissance de calcul de 6 téraflops. La PS4 Pro, de son côté, n'affiche que 4,12 téraflops.Concernant les caractéristiques techniques, peu ont fuité. Il y a de fortes chances qu'elles soient similaires, si ce n'est supérieures, à celles de la PS4 Pro donc on peut s'attendre à un processeur octo-coeurs ou à un minimum de 8 Go de RAM (ce qu'embarque la PS4 en somme). Certains spécialistes s'attendent même à 12 Go de RAM.Sony a déjà lancé son incursion dans le monde des jeux vidéo en réalité virtuelle : le PS VR, casque de réalité virtuelle maison de la firme japonaise, lui permet déjà d'offrir cette expérience à ses joueurs.Xbox ne devrait pas être en reste avec la Project Scorpio, à moins que Microsoft ne veuille risquer de rater le coche d'un possible levier de croissance de l'industrie. La nouvelle console devrait donc être compatible avec un dispositif de réalité virtuelle. Aucun projet interne à Microsoft pour le développement d'un casque de réalité virtuelle n'ayant fuité, difficile de dire si le groupe de Redmond en a un dans les cartons ou si, au contraire, il compte utiliser des casques tiers, comme le HTC Vive ou l'Oculus Rift.Aucune date de sortie précise n'a été annoncée par Microsoft pour la Project Scorpio. Toutefois, il y a des chances pour que le groupe de Redmond lance sa nouvelle console au quatrième trimestre 2017, pile à temps pour profiter des ventes de Noël Il faudra sans doute attendre la présentation officielle de la nouvelle console de Microsoft, prévue pour le 11 juin 2017 à l'E3 de Los Angeles , pour en savoir un peu plus.