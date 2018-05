PES 2019 : neuf nouveaux championnats sous licence au programme

De nouveaux championnats pour PES 2019

Modifié le 24/05/2018 à 09h20

Il y a quelques semaines, on apprenait la fin du partenariat entre Konami et l'UEFA Champions League . Il y a quelques jours, le géant nippon a officialisé son nouveau, qui sera disponible le 30 août prochain, et on apprend aujourd'hui que ce dernier intégrera pas moins de neuf nouveaux championnats sous licence. Konami a en effet pu négocier avec divers championnats européens et sud-américains pour inclure du contenu inédit et a d'ores et déjà officialisé la présence de sept d'entre eux.Ainsi,permettra aux joueurs d'évoluer au coeur de la Superliga Danoise, de la Liga Portugaise, de la Jupiler Pro League Belge, de la Superliga Argentine, de la Premiere League Russe, de la Ladbrokes Premiership Ecossaise et enfin de la Super League Suisse. Evidemment, les championnats déjà proposés par le passé seront toujours de la partie.Pour Jonas Lygaard, Senior Director chez Konami :A noter que d'autres clubs et stades sous licence seront officialisés prochainement, dont le Camp Nou et l'Allianz Park.Reste à savoir maintenant ce que proposera EA avec son nouveau cru 2019 de FIFA, attendu lui aussi pour la rentrée...