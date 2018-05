Nintendo Switch : un bundle moins cher mais sans dock, au Japon

La Nintendo Switch également sans dock au Japon

Modifié le 23/05/2018 à 11h00

Lancée le 3 mars dernier dans le monde entier, lase veut une machine hybride, permettant au joueur de profiter de sa console en mode nomade, mais aussi sur sa TV. Nintendo fournit donc tout le nécessaire pour profiter à fond de sa console, y compris la station d'accueil, permettant de recharger la machine, mais aussi (et surtout) de faire transiter le signal vidéo vers une TV via le port HDMI.Toutefois, si Nintendo a toujours défendu le côté « console de salon avant tout » de sa Switch, le géant nippon semble néanmoins conscient des nombreux joueurs qui adoptent la machine pour son côté transportable uniquement. Ainsi, au Japon, il est maintenant possible de mettre la main, puisque celui-ci inclut la console, les joy-con, les dragonnes... et c'est tout. Pas de dock, pas de câble HDMI, pas de joy-con grip, ni même de chargeur USB Type-C donc.Evidemment, cela permet aux intéressés de mettre la main sur une, puisque cette nouvelle formule est affichée à environ 195 euros, contre 230 euros environ pour leclassique. Cela permet notamment à ceux intéressés uniquement par le côté nomade de la machine de ne pas payer pour un dock inutile, mais aussi à ceux qui souhaitent s'équiper de plusieurs Switch au sein d'un même foyer de ne pas se retrouver avec un second dock.Cette Nintendo Switch «» est pour l'heure proposée uniquement au Japon.