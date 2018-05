Battlefield 5 : suivez la conférence en direct !

Battlefield V, la seconde guerre mondiale ?

Chuuuut... Il n'y en a plus pour très longtemps.

Modifié le 23/05/2018 à 23h56

La conférence "révélation" dedémarrera à 22h heure française.Plus tôt cette semaine, DICE et EA ont mis en ligne unqui laisse présager que cet épisode se déroulera lors de la seconde guerre mondial. Lors de cette courte séquencede, on peut apercevoir les drapeaux des Alliés et de l'Axe sur le haut de l'interface du jeu.La vidéo n'étant pas d'une grande qualité, cette conférence va permettre de préciser dans quel théâtre se déroulera ce prochain opus.Quelques liens :