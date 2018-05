Resident Evil 7 : une Cloud Version sur Nintendo Switch

Resident Evil 7 aussi sur Nintendo Switch





Modifié le 22/05/2018 à 08h52

En début d'année dernière, Capcom réinventait sa saga Resident Evil, avec un septième opus particulièrement réussi, aux antipodes des épisodes précédents. Une prise de risque payante pour Capcom, avec un Resident Evil 7 parfaitement revisité , revenu en fin d'année sous la forme d'une Gold Edition, incluant les Cassettes Interdites et les deux DLC. Au grand désespoir des joueurs Nintendo Switch, Resident Evil 7 (disponible sur PS4, Xbox One et PC) semblait voué à ne jamais arriver chez la dernière-née de Nintendo...Pourtant, Capcom a officialisé la disponibilité d'unsur Nintendo Switch. Mieux encore, cette déclinaison sera disponible dès ce 24 mai au Japon, via l'eShop. Toutefois, pas de portage ici, puisque Capcom a opté pour une solution de type. En effet, afin de ne pas détériorer l'expérience (en proposant un downgrade graphique notamment) et éviter un portage fastidieux, Capcom a choisi de proposer sur l'eShop un pass permettant d'accéder en streaming à l'intégralité de Resident Evil 7. De cette manière, le jeu ne sera pas installé directement sur la console, mais tournera depuis les serveurs Ubitus.A condition de disposer d'une connexion réseau digne de ce nom, le joueur pourra donc retrouver l'intégralité de Resident Evil 7 (soit le jeu de base, les Cassettes Interdites et les DLC) via le pass, vendu pour une vingtaine d'euros. A noter que ce dernier ouvre l'accès au jeu pour une période de 180 jours. Histoire de tester la qualité de son réseau, et accessoirement le look de ce Resident Evil 7 Cloud Version, Capcom proposera une offre d'essai gratuite de 15 minutes.Nombreux sont ceux qui s'insurgent face à cette décision de la part du géant Capcom de ne pas proposer Resident Evil 7 sur une vraie cartouche Nintendo Switch. De même, de par son côté streaming, cette version de Resident Evil 7 impose de jouer en conservant sa console connectée au réseau, impossible donc de jouer dans l'avion, dans les transports ou tout simplement trop loin d'un borne WiFi. Beaucoup pointent également du doigt un achat (forcément) éphémère, s'apparentant davantage à de la location.Toujours est-il que le jeu sera lancé le 24 mai au Japon, et que l'expérience devrait malgré tout permettre aux joueurs Nintendo Switch de (re)jouer à cet opus que l'on a particulièrement apprécié chez Clubic.Et vous, que pensez-vous de ce Resident Evil 7 à la sauce streaming sur Nintendo Switch ?