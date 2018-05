Tencent : la firme de jeu vidéo qui a généré le plus de revenus en 2017

Tencent survole le marché

Le jeu vidéo : une industrie toujours plus performante

Modifié le 18/05/2018 à 20h55

a présenté mercredi 9 mai 2018 les résultats de son étude concernant les revenus des entreprises de l'industrie du jeu vidéo. Présentés sous forme de classement, les chiffres de cette analyse sont sans appel.parvient à conserver pour la deuxième année consécutive sa position de leader sur le marché du jeu vidéo avec une hausse de 51% de ses revenus par rapport à 2016. Avec quasiment deux fois plus de revenus que, second de ce classement avec 10,5 milliards de dollars générés, la firme chinoise est donc plus que largement en tête.Cette suprématie s'explique notamment par les entreprises appartenant à Tencent telles que(League of Legends),(Clash of Clans, Clash Royal),(Fortnite) ou encore(PUBG).Ces licences ayant connu un énorme succès en 2017, l'entreprise chinoise dispose non seulement d'une omniprésence sur tous les supports (smartphone inclus), mais aussi des avantages financiers liés à la présence de ces jeux dans le domaine de l'e-sport.En 2017, les 25 entreprises ayant engendré le plus de bénéfices dans l'industrie du jeu vidéo ont réussi à générer plus de 94,1 milliards de dollars à elles seules, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente.Newzoo rapporte que le jeu sur mobile représenterait plus de 46% des revenus totaux générés en 2017, un train que des sociétés comme Sega, Konami ou encore Square Enix n'ont pas loupé et qui leur ont permis d'engendrer beaucoup plus de bénéfices qu'avec leurs jeux sur console en faisant par la même occasion les affaires d'Apple.Bien que les jeux sur mobile semblent gagner en popularité, cela semble se faire au détriment des jeux sur console qui connaissent une baisse de régime ces dernières années. Le jeu sur PC enregistre de son côté les mêmes résultats qu'en 2016.