Black Ops IIII : le mode solo écarté, au profit d'un Battle Royale

Call of Duty Black Ops IIII : le solo c'est fini

Du Battle Royale dans mon Call of Duty ?

Modifié le 18/05/2018 à 15h54

Officialisé il y a déjà quelques semaines, le nouveaua livré quelques-uns de ses secrets hier soir, à l'occasion d'une conférence tenue par Activision. L'occasion de découvrir le look de ce nouveau Call of, qui se situera entre les épisodes Black Ops II et Blacks Ops III. Le géant américain semble avoir (enfin !) compris le désamour des fans vis à vis des conflits futuristes, et Activision a promis que les armes futuristes et autres « wall-jumps » ne seront pas de la partie ici.A l'occasion de sa conférence, Activision a détaillé le mode multijoueur de Black Ops IIII, qui permettra donc de prendre part à divers modes de jeu. Le groupe américain a également annoncé le retour des Spécialistes et ceux qui apprécient la saga pour sa dimension multijoueur ne devraient pas être trop dépaysés.A contrario, ceux qui profitaient chaque année du contenu solo de Call of Duty seront forcément déçus d'apprendre que ce Black Ops IIII fera totalement l'impasse sur le mode Histoire. En d'autres termes, il s'agit ici du, sans la moindre campagne scénarisée à vivre... et tant pis pour les joueurs solitaires. Dommage d'ailleurs, après un World War II particulièrement réussi à ce niveau.Histoire d'étoffer le contenu de ce Black Ops IIII, Activision proposera évidemment, désormais obligatoire depuis quelques opus. Ici, le mode Zombies sera décliné en trois expériences distinctes, avec une trame scénaristique plus appuyée, davantage deet de la personnalisation à outrance. A cela viendront se greffer des événements réguliers.Enfin, ce nouveausera également l'occasion pour Activision de. En effet, s'inspirant sans vergogne des phénomènes Fortnite et PUBG, Activision a décidé de proposer un nouveau mode baptisé, qui lancera 100 joueurs sur le champ de bataille, le but étant de constituer le dernier survivant.Sur les réseaux, de nombreux joueurs ont déjà manifesté leur mécontentement face à cette décision de sacrifier le solo au profit de cette nouvelle orientation online. A voir maintenant si les ventes seront impactées, ou si Activision a au contraire trouvé une nouvelle formule magique pour faire exploser les ventes. Réponse le 12 octobre.