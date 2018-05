Project CARS GO : la version mobile bientôt disponible

Lire aussi :

Si on sait que le jeu sera développé par Gamevil et SlightlyMad Studios, il faudra encore patienter pour en savoir plus sur ce jeu mobile.Avec plus de 2 millions de ventes depuis le lancement du premier opus en 2015, la sagaest une référence en matière de simulation automobile pour de nombreux joueurs, y compris les plus exigeants. Aujourd'hui, SlightlyMad Studios annonce travailler avec Gamevil pour retranscrire toute la passion automobile sur nos smartphones et tablettes, avec Project CARS GO.déclare le Président de GAMEVIL USA, Kyu Lee. «promet ainsi d'embarquer les joueurs dans lede grosses cylindrées, et promet de retrouver toute l'adrénaline des courses automobiles endiablées, d'une toute nouvelle manière. Les deux groupes espèrent ainsi pouvoir livrer «». Il faudra toutefois patienter encore un peu pour découvrir les premières images dede ce, ainsi que sa date de disponibilité.