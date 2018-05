Shenmue III : le jeu officiellement repoussé à 2019

Shenmue III : encore (et toujours) en retard

Bientôt le plein de Shenmue quand même

Modifié le 17/05/2018 à 11h40

En juin 2015, durant l'E3, Yu Suzuki fait une apparition remarquée lors de la conférence Sony, et annonce le retour de la saga Shenmue avec le développement d'un troisième épisode. Un jeu (rapidement) financé via Kickstarter, dont la sortie initiale était prévue pour la fin d'année 2017. Toutefois, durant l'été, l'équipe en charge du développement du jeu annonce le report deau second semestre 2018. Un coup dur pour les fans, qui s'accompagne aujourd'hui d'un second coup de massue, puisque le jeu vient officiellement d'être décalé... à 2019.En effet, le site officiel de Deep Silver, en charge de la distribution de, indique via un très court message que le jeu ne sera finalement disponible que l'année prochaine. Un délai supplémentaire qui permettra de peaufiner la qualité générale du jeu, et proposer un titre à la hauteur de la réputation de la saga nous promet-on. Reste à savoir si Shenmue III osera une apparition publique lors du prochain E3 qui se prépare à Los Angeles, le jeu ayant été au coeur de nombreuses critiques depuis la mise en ligne du premier trailer il y a quelques mois...Pour sécher leurs larmes, les adorateurs de la saga Shenmue pourront néanmoins se jeter sur laqui arrivera pour sa part dans le courant de l'année. Officialisée en avril dernier, cette compilation permettre de retrouver les deux opus de la saga Shenmue, parus originellement sur Dreamcast, directement sur PC, PS4 et Xbox One.Une réédition qui conservera donc tout ce qui a fait le succès des jeux originaux, mais qui ajoute des fonctionnalités modernisées, notamment une résolution adaptée aux écrans modernes, le choix entre la maniabilité d'époque ou remaniée, le paramétrage des graphismes sur PC, une interface utilisateur mise à jour et la possibilité de profiter des voix originales japonaises ou des doublages anglais.