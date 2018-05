Manette Adaptive Xbox : Microsoft dévoile une manette adaptée au handicap

Une manette Xbox facilement adaptable

Modifié le 17/05/2018 à 09h56

Microsoft promet que cette manette permettra deaux joueurs, grâce àLa fuite était donc vraie : Microsoft vient de présenter une manette spécialement conçue et pensée pour les joueurs à mobilité réduite, la Manette Adaptive Xbox.Créée en partenariat avec des associations, cette manette Xbox vise à permettre aux joueurs en situation de handicap de jouer dans un environnement qui leur sera plus simple. Pour ce faire, la société parie sur de gros boutons, qu'il faudra attribuer à une touche de manette classique via l'application Accessoires Xbox... mais pas que !Microsoft s'est en effet rapproché des autres constructeurs d'accessoires pour s'assurer que leurs périphériques pourraient facilement se brancher sur la. Microsoft prévoit 2 ports USB et 19 ports Jacks à l'arrière de la manette pour relier l'ensemble des accessoires. Selon David Combarieu , ingénieur et à la tête du site handigamer.com . Le nombre d'accessoires adaptés et utilisables sur la Xbox devrait donc augmenter.La manette Xbox pourra donc être programmée comme le souhaitent les joueurs. précise un employé de Microsoft, Solomon Romney , lui-même en situation de handicap. C'est cette modularité qui semble intéressante, puisque la manette peut être modifiée et complétée en quelques secondes.Il faudra compter 89,99€ pour cette manette, qui sera commercialisée dans l'année. Microsoft précise d'ailleurs que le produit sera disponible exclusivement sur le Microsoft Store.