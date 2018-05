On connaît les dates des soldes d'été Steam !

Un mois pour se ruiner

Modifié le 14/05/2018 à 16h31

Chaque année en juin, les gamers attendent deux événements : l'E3, qui leur donne l'occasion de découvrir tous les jeux à venir, et les soldes Steam, qui se chargent de vider leur compte en banque. La date des soldes estivales de Steam vient d'ailleurs tout juste de fuiter chezSteamDB), donc amis gamers, préparez vos portefeuilles car le 21 juin, c'en sera fini de vos économies !Si Valve n'a pas encore communiqué officiellement la date de début de ses soldes d'été, le compte Twitter de Steam Database l'a fait pour lui. Steam Database est une application non affiliée à Valve, qui explore continuellement les données présentes dans la base de données du site pour en tirer tout un tas d'informations. Undonc, mais qui repose sur des informations fiables.Comme chaque année, elles devraient durer un bon mois durant lequel il sera possible de découvrir des réductions sur de nombreux titres, récents ou non. Si par le passé, la plateforme dévoilait ses promotions au fur et à mesure, elle a changé de fonctionnement en 2015 en proposant dès le premier jour l'intégralité de ses offres, sans doute pour éviter que les joueurs ne passent à côté de la promotion de leur rêve lors d'une vente flash.L'autre particularité des soldes de Steam, c'est souvent de proposer, en plus d'une ribambelle d'offres, un thème spécial et divers moyen de collecter des cartes Steam permettant de fabriquer le badge des soldes. Quoi qu'il en soit, vous savez ce qu'il vous reste à faire : économiser ce que vous pouvez dans le mois à venir, pour pouvoir acheter des dizaines de jeux auxquels vous ne jouerez sans doute jamais (ne mentez pas, on le fait tous).