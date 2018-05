Nintendo : la NES Mini de retour en boutiques le 29 juin

La NES Classic Mini bientôt de retour !

En 2016, Nintendo créait la surprise en annonçant sa, une réplique à la fois miniature et moderne de son indémodable console 8 bits, intégrant une trentaine de titres emblématiques. Cette réédition a rapidement connu un succès colossal, puisque la NES Classic Mini a été en rupture de stock quasi-constante, laissant orphelins de nombreux joueurs qui n'ont jamais réussi à mettre les mains sur la console... Heureusement, Nintendo avait promis un retour en boutiques en 2018, et celui-ci se concrétise enfin !En effet, après une Super Nintendo Classic Mini distribuée à plus grande échelle en fin d'année dernière , Nintendo a décidé de relancer sa, avec une disponibilité calée à la fin du mois de juin. C'est le 29 juin précisément que la console devrait effectuer son grand retour dans les échoppes. A noter que le géant nippon relancera exactement la même machine qu'en 2016, avec la même liste de jeux, et accompagnée d'une seule manette. Côté tarifs, Nintendo affichera sa NES Classic Mini à 59,99 euros, soit son prix de lancement il y a un peu moins de deux ans. Une excellente opportunité pour les fans de faire l'acquisition de cette machine très prisée, à un prix décent, puisque de nombreux revendeurs ont profité des stocks limités pour afficher la machine à des tarifs prohibitifs...Soulignons qu'avec sa gamme Classic Mini, Nintendo a donné des idées à la concurrence, et on sait que SEGA va prochainement (re)lancer sa MegaDrive sous une toute nouvelle forme, avec l'aide d'AT Games . Du côté de chez SNK, on va fêter les 40 ans de la société en lançant sur le marché une certaine Neo-Geo Mini, soit une borne d'arcade miniature avec 40 jeux intégrés , que l'on pourra brancher sur une Smart TV. A cela devrait s'ajouter une nouvelle console Mini estampillée Nintendo, certainement la Nintendo 64.