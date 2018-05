Nintendo Switch : bientôt le support de recharge inclinable (et officiel)

Le socle de recharge officiel Nintendo Switch en chemin

Modifié le 11/05/2018 à 15h57

Si la Nintendo Switch permet de s'adonner à ses jeux favoris sur grand écran via le dock fourni, la dernière-née de chez Nintendo séduit également les joueurs avec son côté nomade. En attachant les joy-con de part et d'autre de la machine et en retirant celle-ci du dock, on dispose entre ses mains d'une authentique console portable, permettant de profiter de Super Mario Odyssey, Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe ou encore du récent Donkey Kong Country Tropical Freeze où bon nous semble.Toutefois, la console souffre d'une autonomie relativement réduite, et les plus gros joueurs doivent impérativement relier la machine à une prise USB Type-C pour recharger un peu la bête. Cet été, Nintendo commercialisera son nouveau socle de recharge inclinable, taillé pour les amateurs de sessions de jeu nomade. Avec ce nouvel accessoire (officiel), il sera possible de maintenir sa Switch dans une position inclinée (et ajustable), parfaite pour jouer sur le coin d'une table par exemple. De même, on imagine que la stabilité sera meilleure qu'avec le petit pied située à l'arrière de la machine.Le gros avantage de ce nouveau support est évidemment le port USB Type-C à sa base, qui va permettre à l'utilisateur de jouer directement sur l'écran de la Switch, tout en chargeant la console. En effet, en équilibre sur sa béquille, la Nintendo Switch ne permet pas d'accéder (aisément, en tout cas) au port de recharge. Relié au secteur, ce nouveau socle permettra donc de profiter d'une position ajustable, tout en évitant la panne de batterie. L'accessoire sera lancé le 13 juillet au prix de 19,99 dollars outre-Atlantique, et donc très certainement 19,99 euros chez nous.A noter que divers constructeurs tiers proposent déjà des supports similaires. Etonnant de la part de Nintendo d'avoir attendu près d'un an et demi pour commercialiser cet accessoire, qui aurait logiquement dû accompagner le lancement de la Nintendo Switch. Soulignons également que le support n'est pas un dock revisité, mais uniquement un dispositif de maintien et de recharge, ce dernier étant dénué de port HDMI.