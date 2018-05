Neo-Geo Mini : la mini borne d'arcade est officielle !

La Neo-Geo elle aussi au format Mini !

Une Neo-Geo Mini avec 40 jeux intégrés

La version Japan, plus colorée

11/05/2018

Visiblement aguiché par le succès de Nintendo avec ses NES et Super NES Mini , le géant SNK a décidé, pour célébrer ses 40 ans, de céder lui aussi à l'appel de la console Mini. Les joueurs des années 1990 le savent, SNK est à l'origine d'une console mythique pour les amoureux d'arcade : la Neo-Geo. C'est donc bel et bien uneque SNK a officialisé tout récemment et qui devrait arriver en boutiques dans les prochains mois.Toutefois, si certains pouvaient imaginer (à raison d'ailleurs) la mise au point d'une Neo-Geo AES revisitée en modèle miniature, SNK a fait le choix de proposer une Neo-Geo Mini sous la forme d'une minuscule borne d'arcade. Minuscule car le produit proposé par SNK dispose d'un écran intégré de seulement 3,5"... Autant dire que si la borne risque de trouver très facilement sa place sur un coin de table, le confort de jeu risque d'être nettement plus délicat...Toujours est-il que la Neo-Geo Mini dispose d'un écran 3,5" donc, mais aussi d'un stick, de quatre boutons de jeu et des touches Start et Select. La machine sera livrée avec un total de 40 jeux enregistrés. Metal Slug, Garou : Mark of the Wolves, King of Fighters, Samurai Shodown, Magician Lord... Les grands titres de la Neo-Geo seront de la partie.Ces derniers pourront donc être joués directement sur l'écran de la borne, mais on pourra aussi relier la machine vers un écran, grâce à la sortie HDMI. De même, il sera possible de relier deux manettes pour profiter du jeu à deux en local. A noter que SNK proposera deux versions de la borne, avec une déclinaison « International », à la décoration assez sobre, et une version « Japan », qui bénéficie d'un panel nettement plus coloré, avec en prime une base rouge, tout comme le stick. Reste désormais à attendre la date de sortie, ainsi que le prix de cette Neo-Geo Mini.Rappelons que la Neo-Geo AES est arrivée en France en fin d'année 1990, une console qui était affichée alors... à 4500 francs !