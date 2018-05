Electronic Arts signe une nouvelle année fiscale 2017-2018 record

Une année record pour Electronic Arts

Ce succès est largement emporté par le marché digital, qui représente près de 70% du chiffre d'affaire total de l'éditeur.Le géant américain Electronic Arts a récemment dévoilé son bilan financier concernant l'année fiscale à peine écoulée. Une année record pour de nombreux acteurs du marché vidéoludique (notamment Nintendo, qui retrouve son éclat d'antan grâce à la Switch ), y compris pour Electronic Arts, qui affiche un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros sur la période, pour un bénéfice net de 879 millions d'euros. L'an passé, ce même EA affichait un CA de 4 milliards d'euros, pour 815 millions d'euros de bénéfice net.Electronic Arts précise que le marché digital a particulièrement contribué à son succès, puisque ce dernier représente pas moins de 2,9 milliards d'euros, soit un peu moins de 70% du chiffre d'affaires total. Ce contenu numérique prend en compte les ventes de jeux au format dématérialisé bien sûr, mais aussi (et surtout !) les DLC, les micro-transactions, les abonnements EA Access... Evidemment, sur consoles et PC, des jeux comme FIFA 18 ou encore Battlefield ont largement contribué à cette explosion des ventes digitales.Côté jeux, si Electronic Arts se félicite évidemment du carton de FIFA 18, l'éditeur reste en revanche très discret concernant Star Wars Battelfront II, qui avait déclenché une vive polémique en fin d'année dernière . Même silence radio concernant le nouveau Need for Speed Payback qui n'a (a priori) pas rencontré le succès escompté. Rappelons que EA ne se limite pas à proposer des jeux sur consoles et PC, et l'éditeur est également présent sur le segment mobile, avec des jeux très populaires comme Les Sims, ou encore Star Wars : Les Héros de la Galaxie, proposant eux aussi leur lot de micro-transactions. A ce sujet, EA annonce que la communauté Les Sims compte désormais plus de 80 millions d'adeptes.En ce qui concerne l'année en cours, Electronic Arts a récemment lancé A Way Out, et devrait proposer en fin d'année son désormais indispensable quatuor sportif (FIFA, NBA, NHL, NFL), sans oublier un nouveau Battlefield. A ce sujet, EA a confirmé la présence d'une compagne solo, comme pour tacler gentiment le futur Call of Duty Black Ops IIII, qui devrait être orienté 100% multijoueur. Enfin, en ce qui concerne le très attendu Anthem, ce dernier sera disponible en mars 2019, histoire de clôturer en beauté l'année fiscale qui vient de démarrer, et pour laquelle EA vise un bénéfice net de 943 millions d'euros.