Bon Plan : une ribambelle de promos pour le Star Wars Day

Un phénomène planétaire

Des offres en pagaille

Modifié le 04/05/2018 à 11h44

Créé par les fans, et plus ou moins officialisé par Disney depuis le rachat de la licence Star Wars, le 4 mai est désormais connu comme le. Pourquoi ce jour en particulier ? Et bien la réponse est très simple. Si vous avez déjà vu Star Wars une fois dans votre vie (si ce n'est pas le cas, filez sans plus tarder réparer cette erreur), vous savez que les Jedis ont l'habitude de dire « Que la force soit avec vous », soit «» en version originale. Or le q4 mai se dit « May the fourth », ce qui permet de faire un calembour astucieux en mélangeant les deux.Depuis quelques années maintenant, le 4 mai est donc devenu le jour de l'année ou l'on célèbre la saga Star Wars. L'occasion de rendre hommage au films, livres et autres comics (en oubliant très certainement le Christmas Special) en organisant toutes sortes d'événements à travers le monde. Disney n'hésite pas non plus à se joindre à la fête en décorant ses attractions aux couleurs de Star Wars pour l'occasion, ou en permettant à ses visiteurs de venir déguisés.Au-delà des festivités organisées par les fans et Disney, de nombreuses enseignes profitent de l'occasion pour offrir des réductions et autres promotions sur des produits à l'effigie de la saga. Et vu que chez Clubic, Star Wars, on aime plutôt ça, on s'est dit qu'on allait regrouper ici les meilleures offres disponibles en ce Star Wars Day. Alors trêves de bavardages et place au bons plans. Que le quatre mai soit avec vous !