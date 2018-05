God of War : 3,1 millions de copies vendues en 3 jours

8 ans après, le reboot de God of War semble plaire

Modifié le 03/05/2018 à 17h28

Le jeu, proposé logiquement en exclusivité sur PS4, établit ainsi un record de vente.S'il aura fallu attendre 8 ans entre le dernier opus et cede God of War, les développeurs peuvent se féliciter : en 3 jours, 3,1 millions de copies du jeu ont été vendues. Des chiffres qui font rêver, et dont l'éditeur Sony se félicite forcément., indique Shannon Studstill, à la tête du Santa Monica Studio. Dans son message, la vice-présidente en profite aussi pour remercier ses équipes qui repoussent quotidiennement les frontières du jeu tout en ayant une véritable passion pour la narration.Avez-vous déjà craqué pour ce jeu, qui promet d'être l'une des meilleures ventes de l'année ?