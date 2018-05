Sea of Thieves : du contenu à venir, mais moitié moins de joueurs ?

Des mises à jour régulières pour Sea of Thieves

Déjà (beaucoup) de joueurs qui ont quitté le navire ?

Modifié le 03/05/2018 à 17h30

Lancé en mars dernier, sur Xbox One comme sur PC,est la toute dernière (grosse) exclusivité signée Microsoft Studios. Un jeu de piraterie multijoueur que nous avions d'ailleurs testé sur Clubic , et dont nous avions relevé le potentiel certes, mais aussi quelques sérieuses lacunes. Parmi les principaux griefs, un sérieux manque de contenu et de challenge général. Tout cela devrait toutefois rapidement (et progressivement) être corrigé selon les développeurs.En effet, conformément à ce qu'avait annoncé Rare en amont de la sortie du jeu, Sea of Thieves va bénéficier régulièrement de mises à jour plus ou moins importantes, qui vont venir corriger, améliorer et étoffer l'expérience de jeu. Pour cela, Rare a divisé ses équipes en trois groupes, chacune ayant en charge un DLC particulier à savoir(disponible ce mois de mai),et. Rare annonce que pas moins de trois autres gros contenus additionnels seront proposés d'ici la fin de l'année, portant à 6 le nombre de DLC pour le jeu. La bonne nouvelle, c'est que le tout sera 100% gratuit.La prochaine mise à jour de Sea of Thieves apportera notamment divers correctifs, corrigeant la précision des squelettes au canon ou encore les voyages marchands. On pourra également retrouver de nouvelles tenues, de nouveaux articles pour personnaliser les bateaux, des stocks plus aléatoires chez les marchands... Un sniper en édition limitée sera également disponible en boutiques, pendant une durée de deux semaines seulement. Selon Rare (et Microsoft), le meilleur est à venir du côté de Sea of Thieves et les contenus seront étalés sur le long terme.Toutefois, si le lancement de Sea of Thieves a été une pure réussite pour Microsoft, bien aidé certainement par la présence du jeu au sein du Xbox Game Pass, il semblerait que le jeu ait déjà perdu de sa superbe auprès des joueurs. En effet, si le jeu à atteint les 2 millions de joueurs lors de son premier mois d'existence, plus de la moitié des joueurs auraient en réalité testé Sea of Thieves via le Xbox Game Pass, et en particulier via l'offre de gratuité de 14 jours proposée alors par Microsoft.Selon, une bonne partie de ces même joueurs auraient donc décidé de ne pas poursuivre l'aventure Sea of Thieves et/ou l'aventure Xbox Game Pass à l'issue de cette période d'essai. Reste à savoir maintenant si les mises à jour régulières proposées par Rare parviendront à refaire grimper à bord les joueurs échoués... En ce qui concerne le Xbox Game Pass en lui-même, rappelons que le service permet de jouer en illimité à une centaine de titres, pour 9,99 euros/mois, et que ce dernier est particulièrement réussi comme nous le révélions dans notre test complet.