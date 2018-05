Steam désormais compatible avec le Pro Controller de la Switch

Le Pro Controller de la Switch désormais « Steam friendly »

Comment utiliser la Pro Controller sur Steam ?

Modifié le 03/05/2018 à 16h53

C'est non sans une certaine excitation que l'équipe du Steam Controller annonce aujourd'hui que la dernière version bêta du client Steam intègre la prise en charge de la manette Pro de la Nintendo Switch. Dans les paramètres, en plus des manettes PS4 et Xbox One, il est désormais possible de configurer à sa guise sa Pro Controller, pour l'utiliser avec ses jeux Steam. La plateforme de Valve n'hésite pas à décrire la manette de Nintendo comme « un excellent appareil dont les fonctionnalités s'allient parfaitement au catalogue Steam. »Concrètement, pour configurer sa manette Pro sur Steam, il faut avant toute chose être inscrit au programme bêta. A partir de là, il suffira de se rendre dans le menu Paramètres, avant de sélectionner Manette, puis Paramètres généraux de la manette. Ici, il s'agira d'activer la prise en charge au niveau global en cochant l'option « Assistance configuration Nintendo Switch » sur la page des Paramètres de la manetteSteam précise que le joueur peut alors créer, partager et parcourir des configurations de la manette Switch Pro, jeu par jeu. La page des Paramètres de la manette comporte également une option globale permettant d'utiliser la disposition des boutons Nintendo. Cette option va permettre de permuter les boutons A/B et X/Y sur la configuration chargée, ce qui peut être utile dans le cas d'une configuration de type Steam Controller, Xbox ou standard. A noter que le gyroscope de la manette est lui aussi pris en charge.Rappelons au passage que la manette Pro n'est pas livrée par défaut avec la Switch, mais proposée uniquement au détail. Sur Amazon, vous pouvez par exemple la trouver pour 56,90€ à l'heure où nous écrivons ces lignes. Elle est particulièrement adaptée pour certains jeux, et/ou à tous ceux qui ont du mal à manier correctement les joy-con.