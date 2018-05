Red Dead Redemption 2 : une nouvelle bande-annonce par Rockstar

Red Dead, mon amour

Un nouveau trailer attendu

Modifié le 02/05/2018 à 22h57

Annoncé en octobre 2016 pour une sortie à la fin de l'année 2017, Red Dead Redemption 2 a finalement été repoussé au 26 octobre 2018 (si tout se passe bien). Un report qui a fait grincer des dents de nombreux fans avides de remettre les pieds dans le Far West recréé par Rockstar. Il faut dire que le premier épisode (qui est en réalité le second de la série si l'on compte Red Dead Revolver) a marqué de nombreux joueurs grâce à une histoire magistrale et un univers aux petits oignons.Avec ce deuxième épisode, Rockstar nous invite à retourner dans le sang et la crasse du Far West. Point de John Marston cependant, puisque l'on suivra ici les pérégrinations d'Arthur Morgan, un bandit de grand chemin qui croisera celui de la bande de Dutch Van der Linde (la bande de John Marston) quelques années avant les événements relatés dans Red Dead Redemption. Au programme, un nouvel open world à explorer sans retenue et un fort accent mis le multijoueur, quoi que cela puisse signifier.Après deux trailers ne montrant pas grand chose sur le jeu, cette troisième bande-annonce était très attendue par la communauté, avide de découvrir ce que Rockstar à concocté pour Red Dead Redemption 2. Comme à son habitude, le studio à sans doute mis les petits plats dans les grands pour proposer une aventure grandiose et un monde aussi riche que vivant.La plus grande question demeure du côté de la dimension multijoueur. Pour rappel, le premier épisode proposait un mode compétitif assez classique. Rockstar a-t-il réutilisé cette formule, ou le studio à-t-il opté pour une nouvelle approche, en surfant sur la mode du Battle Royale qui fait rage actuellement ? On vous laisse découvrir le