PlayStation Now : des jeux PS2 également au catalogue

Une fournée de jeux PlayStation 2 pour le PS Now de Sony

Modifié le 02/05/2018 à 10h10

Ces 12 jeux s'ajoutent aux plus de 500 titres déjà proposés, tirés des catalogues PS3 et PS4.Déjà disponible depuis de longs mois sur d'autres marchés, lepermet au joueur d'accéder à un catalogue d'environ 500 jeux issus des ludothèques PS3 et PS4, via une plateforme de. Evidemment, il s'agit d'un service payant, facturé désormais à 14,99 euros/mois, contre 16,99 euros/mois lors du lancement. Rappelons que le service propose une offre de gratuité de 7 jours pour tout nouvel abonnement. De cette manière, le nouvel abonné peut tester librement sa connexion, et décider d'annuler son abonnement si le réseau est trop faible pour soutenir la charge.Le service PlayStation Now permet donc de profiter de plus de 600 jeux issus des catalogues de la PS3 et de la PS4, auxquels viennent tout récemment de se greffer une première fournée de jeux PS2. A noter qu'il s'agit ici de jeux, soit des jeux PS2 déjà proposés via le PS Store, pour être joués sur PS4. La fournée compte une douzaine de titres, à savoir Dark Cloud et Dark Chronicle, Rogue Galaxy, Wild Arms 3, Arc, Everybody's Tennis, Primal, Ape Escape 2 ou encore l'indispensable FantaVision.Au passage, le PlayStation Blog se charge de rappeler que les jeux les plus populaires du service sont Red Dead Redemption, dont le nouvel opus sera lancé fin octobre, et un certain God of War 3 Remastered, certainement boosté par le récent God of War paru tout récemment sur PS4