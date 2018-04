E3 2018 : la 19e édition se prépare

Los Angeles Convention Center : bienvenue dans l'arène



© E3

E3 Coliseum : the place to be

Les rumeurs

Modifié le 27/04/2018 à 16h44

Comme chaque année, l'édition 2018 du salon de l'E3 se déroulera au sein du Los Angeles Convention Center, centre de convention situé en plein centre-ville de la cité des anges. Le cru de cette année y débutera le mardi 12 juin pour s'y achever le jeudi 14.Comme d'habitude, cette édition devrait être l'occasion de rencontrer toutes les plus grandes entreprises du domaine du jeu vidéo et de l'informatique, des analystes industriels, des experts, des entrepreneurs, quelques streamers de premier plan triés sur le volet, divers grands influenceurs, et bien sûr, des joueurs. Sur ce dernier point, sachez qu'il est déjà possible de vous procurer leouvrant les portes du salon de façon illimitée pour toute la durée de l'événement, pour la somme de 249$. Les, destinés aux professionnels, sont quant à eux disponibles pour 995$.Parmi les exposants les plus attendus cette année, on citera Activision, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Gameloft, Google, Konami, Nintendo, Nvidia, Roccat, Samsung, Sega, Sony, Square Enix, Twitch, Ubisoft, Warner Bros et beaucoup d'autres.Côté conférences, on retiendra particulièrement celle de Microsoft qui se déroulera le 10 juin à 22h, celle de Bethesda, dans la nuit du 10 au 11 à 03h30, celle d'Ubisoft prévue le 11 dès 20h et enfin, celle de Nintendo, qui débutera le 12 juin à 18h. Tous les timings cités correspondent bien sûr à l'heure française.Bien sûr, cette édition sera une nouvelle fois l'occasion de participer à divers tournois. Parmi les compétitions les plus attendues, on notera celle qui se déroulera sur ce qui est probablement le jeu de l'année, Fortnite , et qui devrait voir s'affronter des équipes composées à 50 % de joueurs et 50 % de joueurs professionnels.Cette année encore, la partie du salon de l'E3 qu'il faudra particulièrement surveiller n'est autre que l', où devraient être présents tous les plus grands développeurs de jeux vidéo du monde, plusieurs célébrités du monde du cinéma, de la télévision, de la musique, et de beaucoup d'autres industries du divertissement. Tous les participants du salon auront ainsi la possibilité de découvrir cet espace et d'y entendre les annonces sur les dernières nouveautés de l'événement.Comme pour chaque nouvelle édition du salon, les rumeurs concernant les éventuelles annonces qui pourraient être faites vont bon train.Cette année, on retiendra particulièrement la volonté de découvrir une suite àet àavec le très attendusixième du nom, le mystérieuxde CD Projekt qui ne cesse d'affoler les fans, l'éventuelle découverte en avant-première du futur succès que devrait être, d'éventuels jeux vidéo pour la Switch (de pair avec la sortie du) tels queou encorepour ne citer qu'eux, une possibilité de découvrirselon le directeur d'Xbox Europe, les possibles et très attendues nouveautés du côté de... Pour Sony, on parlera peut-être deou encore