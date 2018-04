Nintendo Switch : un an plus tard, les voyants sont (toujours) au vert

Nintendo de retour dans le game !

Modifié le 26/04/2018 à 16h43

Après quelques années noires, la faute à une Wii U désastreuse (les erreurs de communication n'ayant pas aidé...), Nintendo peut sourire à nouveau. La firme vient de dévoiler les résultats financiers de l'année fiscale close au 31 mars dernier, et les chiffres donnent le tournis. Le groupe japonais affiche ainsi un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros, avec un bénéfice opérationnel de 1,3 milliards, et 1,04 milliard en terme de bénéfice net. Des chiffres record, que Nintendo n'avait pas connu depuis un peu moins de dix ans, à l'époque où la Nintendo Wii dominait le monde.Concernant la Nintendo Switch, cette dernière compte désormais un parc dedistribuées dans le monde. Objectif accompli donc pour Big N, qui précise au passage que sa Switch a trouvé 2,92 millions d'acheteurs durant le premier trimestre 2018. Rappelons que la console a connu une première année de commercialisation exceptionnelle malgré unqui pouvait laisser sceptique. L'engouement incroyable de la part des joueurs a joué, mais les sorties historiques côté software, avec Zelda : Breath of the Wild , puis au fil des semaines Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, Bayonetta 1&2 ont forcément eu un impact non négligeable...A ce sujet, c'est l'incontournable plombier moustachu qui s'octroie la première place des ventes, avec plus de 10,4 millions de copies écoulées de (l'excellent) Super Mario Odyssey . Ce dernier est suivi de près par Mario Kart 8 Deluxe (portage de la version Wii U) avec 9,22 millions de ventes, et Zelda : Breath of the Wild, qui culmine à 8,48 millions de ventes. Au total, Nintendo annonce avoir écoulé pas moins dedurant l'année fiscale à peine écoulée.En 2018, Nintendo compte évidemment poursuivre sur sa glorieuse lancée, avec notamment le récent Kirby Star Allies , mais aussi les très attendus nouveaux opus de Pokémon et Super Smash Bros, sans oublier Nintendo Labo qui arrive dès demain en boutiques et le retour d'un certain Donkey Kong Country Tropical Freeze, transfuge (lui aussi) de l'ère Wii U.