Japon : Nintendo Labo écrase God of War en termes de ventes

Nintendo Labo plus fort que God of War au Japon

Modifié le 26/04/2018 à 10h28

Testé il y a quelques jours par nos soins, l'excellentissime God of War fait évidemment le bonheur de ses acquéreurs avec cet opus génialement revisité. Evidemment, le jeu signé Santa Monica Studio a également été lancé du côté du Japon, où le jeu a réalisé le meilleur démarrage pour la saga : 50 257 exemplaires se sont vendus durant la semaine du 16 au 22 avril. Un joli succès pour la saga, mais rien d'exceptionnel pour un jeu PS4 (qui plus est en provenance des Etats-Unis).Kratos a dû batailler au Japon avec une autre sortie très attendue, celle de. En effet, si le concept de Nintendo arrivera dès demain chez nous en Europe , cette nouvelle manière de jouer (avec du carton donc) est déjà disponible sur l'archipel nippon. Côté ventes, Nintendo Labo cumule plus de 120 000 exemplaires écoulés durant sa première semaine d'exploitation. En boutiques, c'est le Toy-Con 01 Multi Kit qui l'emporte, avec plus de 93 000 ventes à lui tout seul.Un joli succès pour Nintendo avec ce nouveau concept inédit, même s'il convient de préciser que le géant nippon a littéralement bourré les échoppes d'exemplaires de ce Nintendo Labo. En effet, selon certains observateurs, Nintendo aurait écoulé moins de 40% du stock total mis en place lors du lancement. Côté consoles, Nintendo reste très en avance sur Sony, avec 34 165 consoles Switch écoulées sur la période, contre 13 447 PS4. Un public nippon toujours aussi réfractaire à Microsoft, puisque la Xbox One s'est écoulée à 116 exemplaires durant cette même période...