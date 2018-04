Bon Plan : Far Cry 5 - The Father Edition sur XboxOne / PS4 à 77€ au lieu de 120€

Une économie substantielle

Un collector plein à craquer

Modifié le 25/04/2018 à 20h20

Pour commencer nos bons plans du jour, nous vous proposons de découvrir la Father Edition de Far Cry 5 avec une jolie ristourne, puisqu'elle passe de 120 à 77 euros chez Amazon.co.uk. Un rabais de l'ordre de 35% pour cette édition collector riche en contenus.Pas de panique, même si c'est la branche anglaise d'Amazon qui propose cette offre, vous pourrez profiter du jeu avec votre console française sans aucuns soucis.Dernier né de la licence Far Cry, ce cinquième épisode vous emmènera visiter le fin fond du Vermont grâce à la charmante bourgade de Hope County. Un petit village bien sous tous rapports, si l'on excepte le culte fanatique de l'apocalypse qui traine dans la région et s'amuse à terroriser les habitants du coin. Charge à vous de contrer leurs agissements au gré d'une histoire menée tambour battant. Nous l'avons même testé , pour notre plus grand plaisir.Avec la Father Edition que nous vous proposons aujourd'hui, vous obtiendrez non seulement le jeu dans sa version physique, mais aussi un steelbook pour l'accueillir dignement, un CD contenant la bande son, un carte ainsi qu'une statue de Jospeh Seed, le gourou de la secte locale. Vous bénéficierez aussi de nombreux contenus supplémentaires pour le jeu, incluant des packs d'armes, des véhicules et des habits pour votre personnage.