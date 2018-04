Quantic Dream attaque des médias français en justice

Quantic Dream vs la presse : les deux parties confirment l'existence d'un procès en justice

Quantic Dream se défend des accusations

Modifié le 24/04/2018 à 16h53

etont attiré les foudres de la direction de Quantic Dream, après la publication d'une enquête sur leur société, que les intéressés jugent calomnieuse.C'est David de Gruttola (dit David Cage), le président et fondateur de Quantic Dream qui confirme cette information : en réponse à une question de Cecilia D'Anastasio, journaliste de, sur un supposé différend entre sa société et le journal, David Cage a glissé : «».a également eu la confirmation de la part de William Audureau, le journaliste duà l'origine de l'article qui a semé la discorde, qui s'est toutefois interdit tout commentaire, si ce n'est qu'il l'a écrit à l'issue d'une enquête, en se basant sur des preuves et en respectant le principe journalistique selon lequel les deux parties doivent être entendues.Dan Israel, le journaliste à l'origine des articles parus danset, a également confirmé àqu'il était visé par une enquête, mais s'est interdit tout autre commentaire. Quant àen tant que société, Ivan Gaudé, son directeur de publication, a confié àavoir reçu à deux reprises des lettres de menaces de la part de Quantic Dream, avant et après la publication de l'enquête.Dans leurs articles, les deux journalistes (qui ont réalisé leur enquête ensemble et l'ont fait paraître simultanément sur leurs médias respectifs) décrivent une atmosphère malsaine au sein de Quantic Dream. Selon leurs informations, depuis 2013 les salariés s'adonnent à la réalisation de photomontages montrant leurs collègues nus dans des positions sexuelles, ou autrement dégradantes. D'après les dirigeants de Quantic Dream, qui ont affirmé ne pas avoir été au courant des photomontages les plus offensants, ces créations reflètent la culture « bon enfant » qui règne dans l'entreprise.Concernant les révélations selon lesquelles il arrive à Quantic Dream de faire travailler ses salariés le week-end et tard le soir, la direction assume la pratique et assure que les heures supplémentaires dues sont systématiquement payées.