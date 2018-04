Bayonetta 3 : un nouveau départ sur Nintendo Switch ?

Un Bayonetta 3 (vraiment) tout neuf pour la Nintendo Switch

Une présentation pendant l'E3 ?

23/04/2018

Il y a quelques semaines maintenant, Nintendo lançait sur Nintendo Switch un certain Bayonetta 2 , accompagné pour l'occasion du tout premier opus de la saga. Rappelons que si le premier épisode était paru sur PS3/Xbox 360, Bayonetta 2 était une exclusivité Nintendo, tout comme le troisième épisode actuellement en cours de développement, et qui sera disponible sur Nintendo Switch uniquement.A ce sujet, à l'occasion duen Croatie, Atsushi Inaba et Hideki Kamiya ont tenu à clarifier quelque peu le contenu de ce. Les deux grands pontes de Platinum Games ont ainsi indiqué leur volonté de faire évoluer la licence, et pas seulement de proposer une version améliorée du second épisode. Bayonetta 3 devrait donc inclure de nouvelles mécaniques de jeu, de nouvelle manières de jouer.Selon Ben Judd, qui rapporte les dires du tandem Inaba/Kamiya : «Ce nouveau Bayonetta 3 devrait être présenté un peu plus en détail à l'occasion de l'E3 2018 qui démarre dans quelques semaines du côté de Los Angeles. Un salon qui pourrait également permettre à Platinum Games d'officialiser le portage Nintendo Switch d'un autre classique du studio, The Wonderful 101, lancé lui aussi sur Nintendo Wii U, et qui pourrait donc connaitre une nouvelle jeunesse sur Switch.