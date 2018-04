Gamesplanet : de gros hits en promotion

Des bons plans qui se renouvellent chaque semaine

Présentation de Gamesplanet

Modifié le 23/04/2018 à 09h51

Gamesplanet et Clubic, c'est une histoire vieille comme le monde (enfin presque). Partenaires durant l'ère pré-M6, dont seuls les lecteurs les plus fidèles se souviennent encore, nous avons toujours fait en sorte de proposer les meilleurs bons plans jeux vidéo pour épargner votre porte-monnaie. Maintenant que Clubic a regagné son indépendance, l'heure est venue de ressusciter ce partenariat afin de continuer à œuvrer pour le bien de vos finances.Mais qu'est-ce donc que Gamesplanet, vous demandez-vous sans doute ? À l'heure où de nombreux sites de vente de clés jouent avec la légalité, ces interrogations sont légitimes.Gamesplanet est une plateforme de distribution de jeux vidéo en ligne 100% française et indépendante, qui propose un vaste catalogue de jeux sur la majorité des plateformes d'activation (Steam, Battle.net, Uplay, Rocstar Club, etc). Basée en France, Gamesplanet propose aussi un support client facilement accessible et ouvert sept jours sur sept.Dernier point, et pas des moindres : la société respecte à la lettre les accords de distribution avec les ayants droits, empêchant les mauvaises surprise comme les annulations de clé, classiques sur le marché gris.