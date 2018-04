DOOM à 12,49 euros pendant 24h chez Gamesplanet

24 heures pour en profiter

La renaissance d'un mythe

DOOM PC Présenté depuis toujours comme un « reboot » de la série, Doom a longtemps laissé penser qu'il ne serait pas à la hauteur de ses ancêtres. Mais id Software a réussi à déjouer la quasi totalité des pronostics en livrant au final un FPS de qualité, fidèle à ses origines.

Modifié le 19/04/2018 à 11h49

Depuis le 16 avril dernier, et jusqu'au 22, Gamesplanet propose ses soldes de printemps. L'occasion de découvrir de nombreuses offres sur un large éventail de jeux. De quoi remplir votre ludothèque en épargnant votre portefeuille.Nous vous proposons ainsi de découvrir le dernier DOOM à 12,99 euros au lieu de 29,99 euros. Une réduction de presque 60% qui vous permettra de découvrir cet excellent titre sans vous ruiner. Attention toutefois, car cette offre n'est valide que pour 24 heures.Sorti en 2016, DOOM a signé le grand retour de l'un des pionniers du jeu de tir à la première personne. Un nouveau jeu qui reboote la franchise de la plus belle des manières en modernisant la recette, sans dénaturer ce qui fait l'âme de la série. Rythme soutenu, action gore et prenante, beauté plastique, bref, de quoi rassasier les amateurs du genre.Créé par Bethesda, ce nouveau DOOM est une réussite sur tous les plans, qui ravira à la fois les habitués de la série comme les néophytes. Le jeu a d'ailleurs tapé dans l'œil de nombreuses personnes chez Clubic, et c'est pourquoi nous pouvons vous le conseiller sans sourciller.