Konami (Pro Evolution Soccer) : fin du partenariat avec l'UEFA

Konami et l'UEFA, c'est fini

La Champions League et la Ligue Europa pour Electronic Arts ?

Modifié le 19/04/2018 à 08h56

Cela fait dix ans déjà que Konami bénéficie d'un partenariat avec l'UEFA concernant sa simulation footballistique. Un partenariatselon l'UEFA, mais qui prendra fin après la finale de l'UEFA Champions League à Kiev le 26 mai prochain. Rappelons que Konami utilise la prestigieuse licence depuis 2008, et outre PES, l'éditeur avait notamment pu proposer le jeu officiel de l'EURO 2016 sur PS3 et PS4.Guy-Laurent Epstein, directeur Marketing d'UEFA Events SA, a déclaré : «Evidemment, on imagine que les prestigieuses licences Champions League et Ligue Europa vont rapidement être récupérées par un concurrent. Un certain Electronic Arts devrait logiquement manifester son intérêt, pour rendre son prochain FIFA plus complet que jamais. Rappelons toutefois que malgré l'accord entre Konami et la FIFA, le géant américain EA avait pu passer un accord commercial pour proposer différents titres sous licence UEFA. PES 2018 (dont notre test croisé avec FIFA 18 est toujours disponible ici ) devrait donc être le dernier jeu (de la saga) à profiter de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, et de tous les habillages officiels.Du côté de chez Jonas Lygaard, directeur senior du développement de la marque et des affaires pour Konami : «