Bon plan : Le jeu PC Battlefield 1 Révolution + Season Pass à 19.99€ au lieu de 59.99€

Electronic Arts vous fait une fleur

L'expérience Battlefield 1 complète à moindre coût

Modifié le 18/04/2018 à 15h41

Si vous êtes passé à côté de Battlefield 1 l'année passée, le temps est venu de réparer cette erreur. Electronic Arts, via sa plateforme de vente en ligne Origin, propose en effet Batllefield 1 Revolution à 19,99 euros au lieu de 59,99 euros.Et si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez qu'il est possible de télécharger une version d'essai. Cette dernière vous permettra de jouer pendant 10 heures afin d'en découvrir tous les aspects. Pour profiter de cette offre, il vous suffira de créer un compte sur Origin.Plongez dans l'enfer de la guerre avec Battlefield 1, le dernier épisode de la série de FPS compétitif de DICE. Un jeu qui abandonne le setup moderne de ses prédécesseurs pour nous emmener dans les tranchées de la première guerre mondiale. Au programme, des affrontements épiques dans des décors absolument somptueux menés tambour battant par les mécaniques de jeu particulièrement efficace qui ont fait la renommée du studio.Battelfield 1 Revolution est une édition de Battelfield 1 qui comporte bien évidement le jeu de base, mais aussi les quatre extensions déjà sorties (They Shall not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides et Apocalypse) ainsi que les trois packs cosmétiques Baron Rouge, Lawrence d'Arabie et Hellfighter. Quatorze Battlepacks supérieurs, quatorze plaques uniques, des skins pour des véhicules et 5 Battlepacks standards viennent compléter cette offre qui déborde de contenu.