Dark Souls Remastered : la version Nintendo Switch décalée à cet été

Dark Souls Remastered glisse à cet été

L'Amiibo lui aussi décalé à une date ultérieure

Modifié le 18/04/2018 à 09h16

Début janvier,annonçait la disponibilité prochaine d'une version Remastered du tout premier. Un opus revisité, avec une disponibilité prévue sur PS4, Xbox et PC, mais également sur Nintendo Switch. C'est évidemment la première fois que la saga Dark Souls déboule sur une console Nintendo, avec la promesse (comme toujours) pour le joueur de pouvoir profiter de son jeu sur sa Smart TV, mais également en mode nomade.Dark Souls Remastered est attendu pour le 25 mai prochain, mais si les versions PS4, Xbox One et PC sont bien confirmées pour cette date, la mouture Nintendo Switch aura finalement du retard, et sera disponible. L'éditeur ne donne pas d'explication particulière quant à ce décalage sur Nintendo Switch, même s'il parait logique que ce dernier est du à des optimisations techniques.explique au passage que l'Amiibo dédié, à savoir le Solaire d'Astora, est lui aussi décalé à une date ultérieure. Ce dernier sera évidemment disponible en même temps que le jeu, vraisemblablement entre juin et septembre donc. Rappelons pour conclure que la version Nintendo Switch de Dark Souls Remastered sera techniquement un cran en dessous, avec une fréquence verrouillée à 30 images/seconde, contre 60 images/seconde sur les autres supports. Reste à savoir également si les joueurs sauront répondre à l'appel de From Software, avec un Dark Souls toujours très (très) exigeant.