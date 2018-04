Bon Plan : Far Cry 5 à 42,49 euros

Une belle offre pour un jeu récent

Allez visiter Hope County

Découvrez le test de Far Cry 5 sur PS4 Après un opus Primal ramenant le joueur à l'âge de pierre, la saga Far Cry est de retour, avec un cinquième opus qui nous plonge cette fois au coeur du Montana, à Hope County, une région en proie à un culte de fanatiques survivalistes : le Projet Eden's Gate.Lire le test de Far Cry 5

Modifié le 17/04/2018 à 16h29

Et c'est encore Gamivo.com qui fait des siennes avec cette jolie offre pour l'un des hits du moment. La plateforme de vente de clef en ligne propose en effet 25% de rabais sur le tout récent Far Cry 5, le faisant tomber à 42,49 euros au lieu de 59,99 euros.Une fois l'achat terminé, vous recevrez une clef que vous devrez ajouter à votre compte Uplay. Si vous n'en possédez pas, rien de très compliqué, il vous suffit de vous rendre sur le site de Uplay , et de suivre les instructions.Après le Pacifique et le Népal, ce nouvel épisode de Far Cry nous emmène visiter Hope County, une charmante bourgade du Montana vivant sous le joug du Projet d'Eden's Gate. Un charmant petit culte prônant l'approche de l'apocalypse, et dirigé par Joseph Seed, un prophète autoproclamé frappadingue qui ne recule devant rien pour le bien de ses ouailles. A vous, dans la peau d'un sheriff fraîchement débarqué, de mettre fin à ses exactions.Au programme des réjouissances, un univers riche et prenant sublimé par des graphismes et des compositions audio tout bonnement magnifique. De quoi vous immerger des heures durant dans cette petite bourgade et ses alentours, ou de nombreuses activités, défis et autres histoires n'attendent plus que vous.