Minecraft : un malware fait 50.000 victimes

Un malware s'attaque à Minecraft

Faille Minecraft : comment s'en protéger ?

Modifié le 17/04/2018 à 16h40

Lepeut avoir de lourdes conséquences pour les comptes contaminés.Triste jour pour les joueurs de Minecraft, puisque 50.000 joueurs ont été victimes d'un. Un virus conçu pour reformater les disques durs et supprimer les données de sauvegarde, ainsi que les programmes de système.» a déclaré Alexej Savcin,, chez Avast.Pour l'instant nous n'avons aucune information sur le ou les auteurs de cet acte. Les joueurs se sont retrouvés infectés après avoir téléchargé des « skins » pour leurs personnages. Dans Minecraft, ces skins sont téléchargeables sous format PNG sur le site du jeu directement. Et les hackers sont passés par ce format pour transmettre le virus afin d'affecter les comptes qui les utilisent.En janvier 2018, Minecraft comptait 74 millions de joueurs dans le monde. Ce qui fait du jeu une cible de prédilection pour les hackers. Sur la totalité des joueurs, très peu ont été infectés. La plupart ont choisi les versions par défaut des skins aux versions téléchargeables sur le site de Minecraft. Cependant, la marge de progression du virus reste importante et non négligeable compte tenu du nombre de joueurs actifs sur le plan international.La menace est présente sur les skins seulement et tous ne contiennent pas le. Faites attention cependant si vous croisez l'un des skins affichés ci-dessus et lancez une analyse avec un antivirus pour détecter les fichiers malicieux et les supprimer. Pour le moment, le studio Mojang s'occupe de régler le problème et de supprimer le