SEGA : une "vraie" Mega Drive Mini pour 2018 !

Parce que Mega c'est mieux... que Super ?

AT Games (encore) derrière le projet...

Modifié le 16/04/2018 à 09h30

Lancée à la toute fin du mois d'octobre 1988 au Japon, laarrivera en Europe deux années plus tard. Une console 16 bits qui vient succéder à la Master System, et qui va également avoir à subir la concurrence d'une certaine Super Nintendo. Certains se souviennent d'ailleurs encore des débats houleux qui avaient lieu dans les cours de récréation de l'époque, avec les pro-SEGA d'un côté et les pro-Nintendo de l'autre. Ces deux machines restent encore aujourd'hui fermement ancrées dans les mémoire de toutqui se respecte, chacune ayant ses qualités/faiblesses...A l'occasion de son rendez-vous SEGA FES 2018, le groupe nippon a tenu à confirmer une bonne nouvelle : la disponibilité d'une! En effet, si Nintendo a déjà flairé le bon filon en proposant une déclinaison Mini de sa NES et de sa Super Nintendo , du côté de chez SEGA, hormis de vilains clones et une console (décevante) signéeen fin d'année dernière, rien ne permettait au fan d'antan de faire vibrer pleinement sa fibre nostalgique.Ainsi, cettese veut une reproduction miniature de la célèbre console noire, et intégrera (on imagine) quelques dizaines de jeux préenregistrés. On espère évidemment y retrouver les classiques d'antan comme Sonic, Golden Axe, Streets of Rage, Thor, Outrun, Shinobi, Ecco... on espère que cette dernière intégrera également les hits proposés par les éditeurs tiers comme Capcom ou Konami, sans oublier les jeux Disney (Quackshot, World of Illusion, Fantasia...) ainsi que quelques perles trop souvent oubliées.A noter toutefois que AT Games a d'ores et déjà confirmé faire partie du projet... La SEGA Mega Drive Mini intégrera ainsi, une technologie que AT Games annonce comme. Ce dernier confirmer également la disponibilité de la machine aux Etats-Unis, ainsi qu'en Europe d'ici la fin de l'année. Il faudra patienter encore un peu pour tout savoir de cette SEGA Mega Drive Mini, notamment son prix, ses jeux et sa date de sortie.