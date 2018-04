Far Cry 5 explose (déjà !) les records de vente de la franchise

Far Cry 5 : deuxième meilleur lancement de l'histoire d'Ubisoft

Modifié le 05/04/2018 à 16h20

Ubisoft n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui que son dernier rejeton,, affiche des ventes deux fois supérieures à celles de l'épisode précédent lors de la première semaine d'exploitation. Far Cry 5 devient ainsi le titre le plus rapidement vendu de toute l'histoire de la franchise. Ubisoft précise au passage que les ventes digitales représentent à elles seules plus de 50% des ventes ! A noter toutefois que Far Cry 5 ne parvient pas à prendre la place de, qui reste le meilleur lancement d'un jeu Ubisoft. Le groupe français précise également que Far Cry 5 a bénéficié de plus de 55 000 heures de diffusion sur Twitch et Youtube, pour près de 120 millions de visionnages., explique Alain Corre, Directeur Exécutif d'Ubisoft Europe & Moyen-Orient. «Rappelons queplonge les joueurs dans une région inspirée du Montana, au coeur de. Une petite ville paisible en apparence, mais sous la menace d'un culte de fanatiques survivalistes : le Projet Eden's Gate. Coupés du reste du monde, les joueurs doivent alors faire obstacle au culte et incarner la résistance qui permettra de libérer les habitants de. Un Far Cry 5 qui propose d'ailleurs une campagne jouable intégralement en coopération, un aspect très apprécié des joueurs. Evidemment, Clubic vous livrera très bientôt son verdict concernant ce nouveau Far Cry 5.