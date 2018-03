Street Fighter 30th Anniversary Collection, le 29 mai sur consoles & PC

Street Fighter : la compilation 12 en 1 !

Modifié le 21/03/2018 à 10h20

Officialisé il y a quelques mois,prépare tranquillement son arrivée sur consoles et PC. Cette nouvelle compilation signée Capcom sera disponible le 29 mai prochains, sur PS4 et Xbox One, mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Une collection qui permettra de jouer à 12 jeux dans leur intégralité, à savoir : Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact et évidemment Street Fighter III: Third Strike.Capcom a également pris le soin de greffer un nouveau mode en ligne sur quatre titres, à savoir Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter III: Third Strike. A noter que, sur PS4, Xbox One et PC, la précommande du jeu permettra de télécharger gratuitement la version dématérialisée de Ultra Street Fighter IV.Les possesseurs de la version Nintendo Switch retrouveront quant à eux en exclusivité le mode « The Tournament Battle » de Super Street Fighter II, permettant à 8 joueurs de prendre part à un tournoi en réseau local. Ce mode utilise la technologie de connexion sans fil de la Nintendo Switch sur quatre consoles et 8 contrôleurs. A noter que la Switch a déjà accueilli un opus de la saga Street Fighter, en mai 2017, avec Ultra Street Fighter II, dont notre test complet est à retrouver ici Rappelons au passage que vous pouvez retrouver en librairies depuis peu l'excellent ouvrage L'Histoire de Capcom, qui revient sur les dix premières années du groupe japonais