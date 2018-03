Google Play Instant : une démo du jeu mobile avant de l’installer

Google Play Instant : des démos des jeux mobiles pour tout le monde

Une version bêta lancée et bientôt la version définitive ?

Modifié le 21/03/2018 à 09h02

Instant Apps est l'évolution de « Streaming Apps ». L'idée est simple : l'application tourne sur les serveurs de Google ce qui permet de l'utiliser avant de la télécharger définitivement sur son smartphone.Google semble avoir décidé que cette idée pouvait être utilisée pour les jeux mobiles. Lors de la Game Developers Conference qui se tient cette troisième semaine du mois de mars 2018, Google a présenté la version jeux mobiles d'Instant Apps, appelée Google Play Instant. Le principe est fondamentalement le même.Intégré à la plateforme de Google Play Store, Google Play Instant va permettre de tester un jeu. Les développeurs peuvent soit créer des niveaux pour l'occasion, soit faire essayer un niveau du jeu ou juste montrer le gameplay. L'utilisateur, lui, n'aura pas à acheter le jeu pour le tester... ni à le télécharger : le jeu va tourner sur les serveurs de Google, ce qui permet de sauver pas mal d'espace sur les disques durs des smartphones.Google met toutefois une limite aux développeurs pour pouvoir utiliser Google Play Instant et proposer une démo à leurs potentiels clients : utiliser le kit de développement d'Android, Android SDK, qui permet de réduire l'application à des «» de 10 Mo. Cette technique facilite l'utilisation des serveurs de Google, qui peuvent ainsi «» l'application comme si elle était installée sur le smartphone.Pour l'instant Google Play Instant n'est qu'en version bêta et seulement six jeux sont disponibles :et. Chaque jeu offre une expérience différente choisie par les développeurs.Lors de la Game Developers Conference, toutefois, Google a annoncé la généralisation de ce système et l'ouverture de Google Play Instant à tous les développeurs dans le courant de 2018.