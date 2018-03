Une étude prouve que les jeux vidéo violents ne rendent pas violent

Pas de changement significatif sur le long terme

3 personnes seulement ont changé de comportement

Modifié le 16/03/2018 à 15h03

Une nouvelle étude réalisée par l'et lasemble prouver que les jeux vidéo ne rendent pas plus violent.Simone Kuhn, auteure principale de l'étude , et son équipe ont décidé de prendred'une manière un peu différente. Alors que la majorité des études cherche à établir si une personne est plus violente juste après une session de jeux, Simone Kuhn a essayé de voir s'il y avait un changement de comportement sur le long terme, pas uniquement lorsque le joueur vient de vivre un pic d'adrénaline.Pour ce faire, elle a demandé à 90 adultes de jouer à des jeux vidéo tous les jours pendant au moins 30 minutes pendant 8 semaines. Une partie des participants a joué à, connu pour sa violence gratuite, une autre auxet les restants ont fait office de groupe témoin, puisqu'ils n'ont joué à aucun jeu.Les chercheurs signalent en outre qu'aucune des personnes n'avait joué àou auxauparavant, toutes versions confondues. Les personnes choisies avaient entre 18 et 45 ans, afin de vérifier s'il y a une différence d'impact entre les jeunes adultes et les adultes plus âgés.Pour les chercheurs, dont les résultats ont été publiés le 13 mars 2018 dans la revueC'était donc le résultat minimum auquel ils s'attendaient.Tous les participants ont donc été soumis à un questionnaire comprenant 52 questions dûment choisies (portant sur la violence physique, le racisme, la violence sexuelle...) avant et après la période de jeu intensif. Au total, les chercheurs de l'équipe de Simone Kuhn ont réalisé 208 comparaisons différentes, autant entre les groupes qu'au sein des groupes eux-mêmes, et le résultat a été sans appel.Des près de 200 personnes étudiées, seulement 3 ont effectivement changé d'attitude, un changement identifié avec une certitude de plus de 95 %. De quoi faire conclure aux chercheurs quePetit corollaire, toutefois, qui ne va pas faire plaisir aux joueurs : les chercheurs de l'équipe de Simone Kuhn n'ont pas identifié non plus d'influence positive des jeux vidéo sur les personnes... Malgré la croyance selon laquelle jouer aux jeux vidéo pourrait améliorer les réflexes, le fait d'être multi-tâches ou la résolution des problèmes.