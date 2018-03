Détente | Baladez-vous en Mario Kart dans Google Maps

Circulation : ce samedi 10 mars, attention aux peaux de bananes et autres carapaces sur les routes de France !



En route !

Modifié le 12/03/2018 à 09h03

Google Maps fêteà partir d'aujourd'hui, et propose aux utilisateurs de l'application Android et iOS d'utiliser le célèbre personnage de la licence Nintendo pour les guider pendant leurs trajets.Pour profiter de cette fonctionnalité disponible pendant une semaine, il vous suffit de mettre à jour votre application et de cliquer sur le point d'interrogation jaune visible à l'écran lorsque vous saisissez les coordonnées d'un itinéraire.Ce «», associé à la date du 10 mars à cause de sa proximité visuelle avec le prénom Mario (ou), est une petite opération de marketing imaginée par Nintendo - d'autant plus ingénieuse qu'on sait désormais qu'un film d'animation sur les tribulations du plus moustachu des plombiers italiens va prochainement voir le jour.On regrettera peut-être de ne pas pouvoir choisir un autre personnage, même si on est habitué à voir Mario voler la vedette à son frère Luigi !à l'occasion du Mario Day, le jeusera à moitié prix sur Android et iOS. Vous n'aurez que deux semaines pour en profiter !